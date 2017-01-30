أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن 6 قاذفات روسية قصفت مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في دير الزور.

ونقلت وكالات انباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع جاء فيه ان " 6 قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22ام3"، اقلعت من مطار على الأراضي الروسية، وحلقت فوق أراضي العراق وإيران، وأغارت على مواقع مكتشفة حديثا لـ"داعش" في محافظة دير الزور".

وكانت القاذفات الروسية بدأت منتصف الشهر الجاري، توجيه الضربات لمواقع "داعش" قرب دير الزور، مستهدفة مراكز قيادة ومستودعات ذخيرة.

و حقق تنظيم "داعش" مؤخرا، تقدما في مدينة دير الزور, حيث سيطر على نقاط عدة , كما احكم حصاره على مطار دير الزور وقطع طرق الإمداد المؤدية منه وإليه , عقب اشتباكات مع الجيش النظامي, وسط تخوف الأهالي من قيام التنظيم بارتكاب "مجازر واعدامات جماعية"

يذكر أن روسيا بدأت شن عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على مناطق عدة, انتهت بسيطرة الاخير عليها, تلا ذلك اعلام موسكو سحب جزء من قواتها من سوريا، مؤكدة مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في البلاد.