سقط ضحايا, يوم الأثنين, في هجوم مسلح وقع في أحد المطاعم بمدينة اسطنبول التركية, في حاثة انتهت بإلقاء القبض على المهاجم.

ونقلت وكالات أنباء عن وسائل اعلام تركية ان "هجوما مسلحا وقع بأحد المطاعم الشهيرة باسطنبول, مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 3 آخرين ".

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحادث "ليس هجوما إرهابيا", مبينة أن المهاجم أطلق النار على الرجل, لأنه اعتقد أنه قتل والده منذ 12 عاما , تلا ذلك حدوث اشتباك داخل المطعم، مااسفر عن وقوع مصابين من رواد المطعم.

وألقت الشرطة التركية القبض على المهاجم, بعد استسلامه عقب تنفيذ الهجوم.

وشهدت اسطنول, الشهر الجاري, سلسلة اعتداءات من بينها, حادثة إطلاق نار في احد المطاعم بالمدينة, لكن أعنفها كان الهجوم الذي استهدف ملهى ليلي , ماادى الى سقوط عشرات الضحايا, حيث تبناه تنظيم "داعش".

وتعرضت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة لحوادث اطلاق نار و انفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.