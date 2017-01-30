قال المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الاثنين، أنه سيعلن موعد استئناف المفاوضات السورية في جنيف بعد مشاوراته مع مجلس الأمن.

ونقلت وسائل إعلام عن دي ميستورا، قوله في مقابلة مع إذاعة "راديو-1" الإيطالية، إنه سيستمع "يوم الثلاثاء، إلى رأي مجلس الأمن، أما يوم الأربعاء، فسألتقي الأمين العام للأمم المتحدة. وبناء على ذلك وعلى اعتباراتي الشخصية، سأعلن موعد استئناف مفاوضات جنيف".

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وكانت الأمم المتحدة، أعلنت يوم الجمعة، إن ارجاء مفاوضات جنيف حول سوريا، الذي أعلنته موسكو، غير مؤكد، مضيفة أن موفدها الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، سيزور نيويورك، الأسبوع المقبل، لبحث ذلك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن يوم الجمعة، أنه تم تأجيل موعد عقد مفاوضات سلام سورية في جنيف إلى نهاية شباط المقبل، بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.

وتابع المبعوث الدولي بأنه سيزور واشنطن مجددا، الأسبوع القادم، في سعيه إلى "فهم أفضل لموقف الإدارة (الأمريكية) الجديدة من الأزمة السورية. إذا أكد (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب عزمه على محاربة تنظيم (داعش) والتعاون مع هؤلاء الذين يطرحون أمامهم الهدف نفسه، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإني لا أرى سببا للاعتراض على ذلك".

وانتهت آخر جولة من المفاوضات السورية السورية غير المباشرة في جنيف بشهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يتحدد بعد موعداً دقيقاً لانطلاق الجولة القادمة، الا ان الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا كان تأمل بعقد جولة جديدة قبل نهاية آب الماضي، الأمر الذي لم يتحقق مع تعقد الأوضاع في حلب.

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