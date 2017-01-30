أعلنت إحدى مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا انسحابها من اتفاق وقف اطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه نهاية كانون الأول الماضي، بسبب "خروقات" من النظام وحلفاؤه.

ونشرت وكالة (رويترز) بياناً لـ"جيش العزة" يوم الأحد، جاء فيه، "بسبب عدم التزام روسيا كطرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار... نحن في جيش العزة نعلن أننا واعتبارا من تاريخه غير ملتزمين بهذا الاتفاق وفي حل منه وأننا سنواصل الدفاع عن أرضنا وأهلنا."

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وأضاف البيان أن القرار يأتي ردا على "بقصف روسي مكثف على مواقعه ومناطق محيطة بها في محافظة حماة".

وألقى "جيش العزة" الذي يقاتل تحت لواء "الجيش الحر" باللوم أيضا على قوات النظام وحلفائها في خرق وقف إطلاق النار في وادي بردى قرب دمشق، بحسب البيان.

وانتهى هجوم دام للنظامي استمر لحوالي الشهر على مقاتلي المعارضة في وادي بردى يوم الأحد عندما استعاد الجيش النظامي السيطرة على الوادي الذي يحوي نبعا رئيسيا يزود معظم أنحاء العاصمة بالماء، وتم الاتفاق على ترحيل المسلحين في المنطقة إلى إدلب.

ويتبادل النظام والمعارضة اتهامات بارتكاب خروقات لاتفاق وقف اطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة 30 كانون الأول الماضي، وتم التوصل اليه بوساطة روسية تركية.