سيريانيوز :: المعلم أي محاولة لإقامة مناطق آمنة من دون التنسيق مع الحكومة حرق للسيادة وعمل غير امن

وتأتي تصريحات المعلم ردا على اعلان الادارة الامريكية الجديدة عزمها اقامة مناطق امنة في سورية.

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و قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في وقت سابق اليوم، إنه في حال كان هدف واشنطن من فكرة المناطق الآمنة في سوريا هو تخفيف عبء استقبال اللاجئين على الدول المجاورة، فهي مبادرة ممكنة التطبيق مع ضمان موافقة السلطات السورية عليها.

وجدد المعلم خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي دعوة الحكومة السورية اللاجئين السوريين في الدول المجاورة إلى العودة لبلدهم", مؤكدا "استعدادها لاستقبالهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم".

واوضح المعلم ان "وجهات نظر الجانبين متفقة على ضرورة التنسيق مع دمشق"، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها "المفوضية بالتعاون مع الحكومة السورية في مجال تقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية وضرورة عدم تسييس المساعدات الانسانية وعدم التمييز في تقديمها خدمة لاجندات سياسية لا علاقة لها بالشأن الانساني".

بدوره, عرض المفوض السامي الجهود التي تقوم بها المفوضية لمساعدة اللاجئين والمهجرين بالتنسيق مع الحكومة السورية مؤكدا "رغبة المفوضية في مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون القائم معها في مجال تقديم المساعدات الإنسانية ومعربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في هذا الشأن".

يشار الى ان الجانبين وقعا اتفاق تعاون تقوم بموجبه المفوضية بتقديم الدعم التقني إلى إدارة الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

سيريانيوز

2017-01-30 17:19:10