قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على دعم إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن.

ونشرت وكالة ( رويترز) بياناً للبيت الأبيض جاء فيه، ان الرئيس ترامب طلب في اتصال هاتفي يوم الأحد (ذلك) ووافق الملك على دعم مناطق آمنة في سوريا واليمن، فضلا عن دعم أفكار أخرى لمساعدة كثير من اللاجئين الذين شردتهم الصراعات المستمرة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد في الـ 15 من كانون الأول، بإنشاء مناطق إنسانية آمنة في سوريا ومطالبة دول الخليج بتمويل هذا المشروع.

وتابع البيان إن ترامب أثار أيضا "فكرة دعم مناطق آمنة للاجئين الذين شردهم الصراع في المنطقة" وإن ولي العهد وافق على دعم هذه المبادرة.

واتفق الزعيمين خلال المكالمة الهاتفية على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وفقاً للبيان.

وتقود واشنطن تحالفاً ضد "داعش" يضم أكثر من 60 دولة من بينها السعودية، حيث يوجه ضربات جوية ضد مواقع التنظيم المتشدد في سوريا والعراق منذ العام 2014.

وكان ترامب قال يوم الأربعاء الماضي انه يعتزم إقامة مناطق آمنة في سوريا" تهدف "لحماية الأشخاص الفارين من العنف".

وأوصى الرئيس الأمريكي وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما, يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

ويعتبر تصريح ترامب مخالفاً لما قاله الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما, والذي اعتبر ان إقامة "منطقة عازلة" في سوريا مسألة صعبة من الناحية "التطبيقية" من دون التزام عسكري كبير.

وحذر مسؤولون عسكريون أمريكيون من أن إقامة مناطق حظر طيران داخل سوريا ستتطلب عددا كبيرا من الموارد الإضافية , بخلاف القتال ضد تنظيم "داعش"", وسيكون من الصعب ضمان أن المتشددين لا يخترقون تلك المناطق.

يشار إلى أن فكرة انشاء مناطق آمنة في سوريا، لاقت استنكاراً من روسيا، حيث طرحت تركيا سابقاً مثل هذه الفكرة، ولم تلق الدعم الكافي لتنفيذها، فقد شككت موسكو باستخدام هذه المناطق لأغراض إنسانية, مرجحة استخدام المتشددين هذه المناطق ملاذا يعيدون فيه تسليح أنفسهم والتزود بالعتاد ثم العودة للحرب مرة أخرى وهو ما يمكن أن يمد أمد المذبحة في سوريا.

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