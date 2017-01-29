أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأحد، عن مقتل ضابط أمن برتبة ملازم أول في حادثة إطلاق نار قرب المنامة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بياناً لوزارة الداخلية نعت فيه " الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي، والذي قتل بطلق ناري في منطقة البلاد القديم" قرب العاصمة البحرينية، من دون أن تحدد تاريخ مقتله.

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وذكرت الوزارة في بيانها أن الأجهزة الأمنية "انتقلت إلى موقع الحادث، وباشرت إجراءاتها القانونية المقررة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة".

وأوضحت الوزارة أن "المؤشرات الأولية تفيد بأنه عمل إرهابي، علماً أنه (ضابط الأمن) لم يكن على الواجب".

وشهدت البحرين في بداية العام الحالي هجوماً إرهابياً على سجن "جو" ، ما أدى الى مقتل شرطي وفرار محكومين بقضايا إرهاب، بحسب وزارة الداخلية.

يشار إلى ان البحرين سبق وأعلنت عن ضبط وتفكيك خلايا "إرهابية"، تتهمهم بتلقي الدعم من إيران.

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