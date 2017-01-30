عمق فرايبورغ جراح ضيفه هرتا برلين عندما تغلب عليه 2-1، فيما أهدر بوروسيا دورتموند فرصة انتزاع المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ماينتس 1-1 الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني.

في المباراة الأولى، أنهى فرايبورغ الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم يانيك هابرر في الدقيقة 39 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة، لكنه عانى الامرين في الثاني بسبب الضغط الكبير للضيوف الذين بحثوا عن التعديل دون جدوى.



ونجح فرايبورغ في اضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة منسقة انهاها البديل نيلز بيترسن بتسديدة قوية على يسار الحارس النرويجي روني يارشتاين (87).



وقلص هرتا برلين الفارق بعد دقيقة واحدة بواسطة البديل يوليان شييبر من تسديدة من مسافة قريبة (88).



وهي الخسارة الرابعة لهرتا برلين في مبارياته الخمس الأخيرة التي كسب فيها 3 نقاط فقط فتراجع الى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة.



في المقابل، استعاد فرايبورغ نغمة الانتصارات بعد خسارته الصعبة أمام بايرن ميونيخ 1-2 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الثامن هذا الموسم رافعا رصيده الى 26 نقطة مرتقياً إلى المركز الثامن.



وفي الثانية، فشل بوروسيا دورتموند في استغلال خسارة هوفنهايم أمام لايبزيغ 1-2 أمس السبت لانتزاع المركز الثالث منه بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ماينتس 1-1.



وكان بوروسيا دورتموند في طريقه الى انتزاع فوز غال بتقدمه بهدف نجمه ماركو رويس في الدقيقة الثالثة حتى الدقيقة 83 عندما سجل لاتزا هدف التعادل لإصحاب الارض.



واكتفى بوروسيا دورتموند بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 31 نقطة وبقي رابعاً بفارق الاهداف أمام هوفنهايم، فيما رفع ماينتس رصيده الى 22 نقطة في المركز العاشر.