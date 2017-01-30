مانشستر يونايتد يسحق ويغان برباعية ويلحق بركب المتأهلين لثمن كأس الاتحاد اخبار الرياضة شارك

لحق مانشستر يونايتد بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه الكبير يوم الاحد على ضيفه ويغان برباعية نظيفة.

وتناوب البلجيكي مروان فلايني (44) وكريس سمولينغ (57) والأرميني هنريك مخيتاريان (74) والألماني باستيان شفاينشتايغر (81) على تسجيل الأهداف.

وأخرج ميلوول وفولهام من الدرجة الثانية ضيفيهما واتفورد وهال سيتي على التوالي وهما من فرق الدوري الممتاز.

وفاز ميلوول على واتفورد بهدف لستيف موريسون في الدقيقة 85.

وحقق فولهام فوزاً كبيراً على هال سيتي بأربعة أهداف لألوكو (17) ومارتن (54) وسيسينيون (66) ويوهانسن (78) مقابل هدف لغويبيل (49).

ورافق سوتون كلا من ميلوول وفولهام إلى ثمن النهائي بفوزه على ليدز يونايتد بهدف لكولينز من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وكان وولفرهامبتون سجل السبت أبرز نتيجة في الدور الرابع بإخراجه مضيفه ليفربول بفوزه عليه 2-1.

في المقابل، تأهلت الفرق الكبرى السبت إلى ثمن النهائي، إذ فاز تشيلسي على برنتفورد 4-صفر، ومانشستر سيتي على كريستال بالاس 3-صفر، وأرسنال على ساوثهامبتون 5-صفر، وتوتنهام بصعوبة على وايكومب 4-3. سيريانيوز

2017-01-30 00:46:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق