استغل يوفنتوس خسارة ملاحقه روما أمام سمبدوريا 2-3 وحقق الفوز على مضيفه ساسوولو 2-صفر الأحد في المرحلة الثانية والعشرين ليبتعد بصدارة الدوري الإيطالي.

في المباراة الأولى، سجل هدفي يوفنتوس الأرجنتيني غونزالو هيغوايين (9) والألماني سامي خضيرة (25).



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة، موسعاً الفارق مع روما إلى أربع نقاط، والذي قد يخسر المركز الثاني لمصلحة نابولي الثالث (44 نقطة) في حال فوز الأخير على باليرمو في ختام المرحلة.

وفي المباراة الثانية، ألحق سمبدوريا الخسارة الأولى بضيفه روما بعد أربعة انتصارات عندما تغلب عليه 3-2.



وسجل لسمبدوريا البلجيكي دنيس برايت (21) والتشيكي باتريك تشيك (71) والكولومبي لويس مورييل (73)، ولروما البرازيلي برونو بيريز (5) والبوسني إدين دزيكو (66).



وتساوى دزيكو وهيغوايين مع الأرجنتنيني الآخر ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً لكل منهم.



وكان روما حقق أربعة انتصارات متتالية آخرها بصعوبة على ضيفه كالياري 1-صفر في المرحلة السابقة.



وتغلب أودينيزي على ميلان 2-1. سجل للأول الفرنسي سيريل تيريو (31) ورودريغو دي بول (73)، وللثاني جياكومو بونافنتورا (8).



ورفع أودينيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد ميلان عند 37 نقطة في المركز السابع.



وتعادل فيورنتينا مع جنوى 3-3.