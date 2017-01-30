خيَّم التعادل الإيجابي (1-1) على موقعة حديقة الأمراء بين باريس سان جيرمان وضيفه موناكو في قمة المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وسجل للفريق الباريسي نجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني من ركلة جزاء في الدقيقة 81، بينما عادل لموناكو البرتغالي برناردو سيلفا 90+2.



ويتصدر موناكو الترتيب (49 نقطة) بفارق الأهداف عن نيس و3 نقاط عن حامل اللقب.

وفاز نيس على ضيفه غانغان 3-1، وتقدم نيس بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر المهاجم الحسن بليا (11) ولاعب الوسط المدافع الدولي الإيفواري جان سيري (38).



وقلص غانغان الفارق مطلع الشوط الثاني عبر المهاجم جيمي بريان في الدقيقة 63، وضغط بقوة في الدقائق الأخيرة بحثاً عن التعادل بيد أن الدولي الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي بدد آماله بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.



ورفع بالوتيلي رصيده إلى 9 أهداف في المركز السابع على لائحة الهدافين.



وتجمد رصيده غانغان عند 31 نقطة وتراجع إلى المركز السابع. بفارق نقطتين خلف مرسيليا وسانت إتيان العائد بفوز ثمين على حساب مضيفه تولوز بثلاثية نظيفة.