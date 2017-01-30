تغلب ريال مدريد على ضيفه ريال سوسييداد (3-0) في المرحلة 20 من الدوري الإسباني الأحد وحلق عالياً في الصدارة مستغلاً عثرتي برشلونة بالتعادل وإشبيلية بالخسارة.

وسجل للفريق الملكي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش 38، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 51 وألفارو موراتا 82. ولعب الفريق الباسكي بعشرة لاعبين ابتداء من الدقيقة 74 بعد تلقي اينييغو مارتينيز الإنذار الثاني.



ورفع الأبيض رصيده إلى 46 مع مباراة مؤجلة بفارق 4 نقاط عن برشلونة.



بدوره تجمد رصيد ريال سوسييداد عند النقطة 35 في المركز الخامس.



ويملك ريال مدريد الذي خرج من مسابقة الكأس منتصف الأسبوع على يد سلتا فيغو، مباراة مؤجلة أمام مضيفه فالنسيا سيخوضها في 22 شباط/فبراير المقبل.



وضغط ريال مدريد منذ البداية بيد أنه اصطدم بدفاع منظم للضيوف، وانتظر أصحاب الأرض الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل عندما مرر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة بينية خلف الدفاع إلى الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي توغل داخل المنطقة منفرداً بالحارس ولعبها على يمينه.



وواصل النادي الملكي أفضليته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثان سجله نجمه رونالدو عندما رد له كوفاسيتش الهدية فلعبها ساقطة من داخل المنطقة (51) رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.



وأضاف الهدف الثالث عبر موراتا، بديل الفرنسي كريم بنزيمة، بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز (82).