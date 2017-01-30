نجح منتخب االمصري في فك عقدة امتدت لـ 31 عاماً بفوزه في ربع النهائي على المنتخب المغربي 1-0 وضمان التأهل إلى نصف النهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وسجل محمود كهربا هدف المباراة الوحيد (88) لينهي هيمنة مغربية امتدت منذ بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة عام 1986. وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا عام 2006 بمصر وانتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المواجهة ارتفاع منسوب المنافسة سيما بعد أن خطف البديل محمود كهربا هدف السبق لمصر مستغلاً ارتباك الدفاع المغربي وأسكن الكرة داخل شباك منير المحمدي ليفك المنتخب المصري بهذا الهدف عقدة دامت 31 عاماً لكن الأهم بالنسبة للفراعنة هو العبور الى نصف النهائي حيث سيواجهون منتخب بوركينا فاسو، وهي ثاني مواجهة بين المنتخبين في هذا الدور بعد الأولى في أمم أفريقيا عام 1998.

وضمن نفس الدور، نجح المنتخب الغاني في خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بفوزه الصعب على نظيره الكونغولي الديمقراطي 2-1.



وسجل لمنتخب غانا الشقيقين جوردان (63) واندري أيوو ( 78 من ركلة جزاء) ولمنتخب الكونغو الديموقراطية باول مبوكو (68).



وتلاقي غانا وصيفة النسخة الأخيرة والتي بلغت المربع الذهبي للمرة السادسة على التوالي في دور الأربعة الخميس المقبل في فرانسفيل الكاميرون الفائزة على السنغال بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبياً في الوقتين الأصلي والاضافي .