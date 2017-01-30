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السويسري فيدرر يتفوق على غريمه نادال ويتوج بلقب أستراليا المفتوحة
اخبار الرياضة

أحرز السويسري روجيه فيدرر لقب بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه الأحد على الإسباني رافاييل نادال في نهائي من خمس مجموعات، ليحرز في ختامه أول ألقابه الكبرى منذ 2012.

وحسم فيدرر المصنف السابع عشر المباراة على حساب نادال التاسع 6-4، 3-6، 6-1، 3-6 و6-3، ليحرز لقبه الخامس في البطولة المقامة في مدينة ملبورن، ويعزّز رقمه القياسي في عدد القاب البطولات الكبرى "غراند سلام" إلى 18.
 

ويعد اللقب الأسترالي في 2017، هو الأول لفيدرر في البطولات الكبرى منذ ويمبلدون 2012.
 

وأحرز فيدرر لقبه الأسترالي الخامس في سادس نهائي يخوضه، علماً أنّ اللقب الوحيد الذي أفلت منه في ملبورن كان عام 2009 عندما خسر في النهائي أمام نادال. كما أنّ الإسباني أقصى غريمه من نصف نهائي بطولة أستراليا عام 2014.
 

وكان نهائي الأحد التاسع بينهما في البطولات الكبرى، وقد فاز نادال في ست مباريات نهائية، مقابل ثلاث للسويسري. كما يتقدم الإسباني في المواجهات المباشرة، إذ فاز 23 مرة، مقابل 12 لفيدرر.

سيريانيوز
2017-01-30 00:22:18
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