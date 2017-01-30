قتل شاب جزائري أمه واخته ذبحا بالسكين، يوم السبت، وجلس أمام جثتيهما بانتظار رجال الأمن.

وذكرت وسائل اعلام جزائرية، أن شاب من مدينة شلالة العذاورة بالمدية، قام ليلة السبت بقتل أمه التي تبلغ من العمر 54 عاما، وأخته التي تبلغ من العمر 23 عاما، مستعملا سكينا كبيرة، ثم جلس أمام الجثث وسط بركة من الدماء، حتى وصلت الشرطة وقامت باعتقاله.

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وأضافت المصادر أن الشاب من مواليد 1989، وكان عاطلاَ عن العمل، وهو يعاني من اضطرابات نفسي.

ولا تزال أسباب ارتكاب الجريمة غير معروفة، غير أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية حادة، حسب مااشارت المصادر.

يذكر أن شاب مصري قام بقتل امه خنقاً منذ أيام في مدينة السويس، بعد مشاجرة بينهما.

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