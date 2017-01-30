أنقذ الأوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة حامل اللقب من الخسارة أمام مضيفه ريال بيتيس بتسجيله هدف التعادل 1-1 في الثواني القاتلة في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

وكان بيتيس في طريقه إلى الفوز بعدما تقدم عبر أليكس أليغريا في الدقيقة 75، إلا أنّ لمسة سحرية من الأرجنتيني ليونيل ميسي وضعت سواريز في مواجهة المرمى مباشرة فأدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة.



وفشل برشلونة في تصدّر الدوري ولو لساعات، إلاّ أنه تقدّم إلى المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 42 نقطة بفارق الأهداف أمام إشبيلية الثاالث مؤقتاً، ونقطة خلف ريال مدريد.



وأتيحت لبرشلونة فرص عدة في الشوط الأول عبر ثلاثي الهجوم المؤلف من ميسي وسواريز والبرازيلي نيمار، وكان مهاجم بيتيس روبن كاسترو في المقابل مصدر الخطورة على مرمى الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.



وفي الشوط الثاني، نجح بيتيس في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية من الجهة اليمنى، تابعها أليكس أليغريا باتجاه المرمى، واستقرت داخل الشباك على رغم محاولة المدافع جيرار بيكيه إبعادها برأسه (75).



وسيطر برشلونة على الدقائق الأخيرة، وأغفل الحكم احتساب هدف صحيح له من كرة للويس سواريز أثبتت الإعادة أنها اجتازت خط المرمى، إلا أنّ الأوروغواياني خطف هدف التعادل حين تلقى كرة بينية رائعة من ميسي خلف المدافعين تابعها في الزاوية اليسرى للمرمى.



وانفرد سواريز بصدارة ترتيب الهدافين رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً، بفارق هدف أمام ميسي، وهدفين أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.