قالت "الوكالة الوطنية للإعلام، يوم الأحد، أن مسؤولاً في سفارة فلسطين بلبنان تعرض لمحاولة اغتيال في صيدا.

وأوضحت الوكالة، أن المسؤول في سفارة دولة فلسطين العميد اسماعيل شروف، تعرض لمحاولة اغتيال أثناء عبوره في سيارته بالقرب من مبنى مصرف لبنان في صيدا.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتابعت الوكالة ان سيارة شروف تعرضت لوابل من الرصاص، اخترقت احداها زجاج السيارة وأصابته إصابة طفيفة، ونقل إلى أحد مستشفيات صيدا، ثم طلبت السفارة الفلسطينية نقله إلى بيروت تحت حراسة أمنية لبنانية.

وكان مسؤولاً من حركة "فتح" بمخيم (المية ومية) فتحي زيدان لقي مصرعه في نيسان الماضي، إثر تفجير سيارته قرب مخيم عين الحلوة في صيدا بلبنان.

يذكر أن مدينة صيدا تحتضن أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان اسمه "عين الحلوة" ويقيم فيه حوالي 85 ألف شخص.

ويشهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان توترات واشتباكات بين حركة "فتح" وجماعة "جند الشام"، وانهيار لاتفاق وقف اطلاق النار بين الطرفين، لم يدم أكثر من ساعات.

سيريانيوز