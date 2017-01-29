وبحسب مدونة "تويتر" الرسمية " blog.twitter"، فإنه "عند الضغط على زر إستكشاف أوExplore، سيكون المستخدم قادراً على معرفة مايجري في "تويتر" من وسوم نشطة والأخبار وأهم اللحظات ومقاطع الفيديو المهمة في البث المباشر.

وترى "تويتر" في الخيار الجديدة، خطوة لزيادة مستوى تفاعل المستخدم ومشاركته مع الأحداث التي تهمه مع مرور الوقت .

من المقرر أن يبدأ الخيار الجديد بالظهور على أجهزة "الآيفون" بداية، ثم لمتستخدمين "آندرويد" وبعدها موقع "تويتر" على شبكة الانترنت.