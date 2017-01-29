Vertu تطلق هاتفاً "فاخراً" باسم Constellation علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت Vertu البريطانية عن هاتف Constellation الفاخر الجديد، مع شاشة AMOLEDبحجم 5.5 أنش، مع دقة وضوح QHD.

وبحسب tweaktown، فإن الهاتف مزود برقاقة معالج "سناب دراغون 820"، مع ذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقة ذاكرة خارجية microSD. ويأتي هاتف Constellation بكاميرا خلفية مع مستشعر بدقة 12 ميغا بيكسل، بينما تبلغ قدرة بطاريته 3220 mAh، ويدعم خاصية الشحن عبر "الوايرلس". ويعمل الهاتف بنظام تشغيل "أندوريد مارشميلو" ويتمتع بخدمة الدعم Concierge على مدار 244 ساعة، ومن المتوقع أن يكون سعره مرتفعاً جداً.

2017-01-29 20:50:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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