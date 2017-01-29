"آبل" تنضم إلى "غوغل" وفيسبوك" و"مايكروسوفت" بأبحاث الذكاء الاصطناعي علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت مصادر مخصتة، عن انضمام"آبل" إلى مجموعة Partnership on AI، للبحوث ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، التي تضم كل من "غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"فيسبوك"، و"أمازون".

ونقل موقع Bloomberg عن المصادر توقعها الإعلان عن قبول انضمام "آبل" في المجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة، مايعتبر خطوة تكرس توجه الشركة نحو الكشف عن أبحاثها بخصوص الذكاء الاصطناعي، بعد توجهها السابق في اعتبار نتائج اختباراتها "سراً" خاصاً.



وتم الإعلان عن Partnership on AI في ايلول عام 2016، على أن ينضم إليها المزيد من الأعضاء. وكانت أبل وغيرها مثل "تويتر"، و"بايدو"، و"إنتل"، من الأعضاء المحتمل انضمامهم.

2017-01-29 20:51:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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