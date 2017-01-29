دعت "اتش بي" كل من اشترى حاسباً بين شهري آذار 2013 وتشرين الأول 2016، لاعادة بطاريات الأجهزة لاستبدالها مجاناً لحماية الحواسب من احتمال الاحتراق.

وبحسب engadget، فإن مخاوف "اتش بي" من حواداث إحتراق البطارية دفعتها لإستدعاء بطاريات أجهزة الحاسب المباعة ضمن الفترة المحددة والتي يصل عددها إلى 101000، وهي من فئات Compaq، وHP ProBook، وHP ENVY، وCompaq Presario، إلى جانب أجهزة حاسب HP Pavilion.

وأكدت "اتش بي" أن أجهزة الحواسب المطلوب اعادة بطارياتها، تبدأ بباركود 6BZLU، و 6CGFK، و 6CGFQ، و 6CZMB، و6DEMA، و6DEMH، و 6DGAL، إلى جانب 6EBVA.

وطالبت الشركة مستخدمي تلك الأجهزة بفصل البطارية عن الحاسب، ومن ثم إرسالها إلى HP ليتم إستبدالها بشكل مجاني.

وتلقت "اتش بي" عدة تقارير حول بعض المشاكل التي تظهر في بطاريات أجهزة الحاسب، والتي تؤدي إلى ارتفاع الحرارة، أو إنصهار وتفحم البطاريات ما يؤدي إلى خسائر بقيمة 1000$.