سجلت "آبل" براءة اختراع لجهاز لاسلكي مازال مجهولا، وأكدت اللجنة المركزية المسؤولة عن الاتصالات في الولايات المتحدة، أن هذا الجهاز مزود بتقنية بلوتوث و NFC.

ونقل موقع "لينتا رو" عن أحد أعضاء اللجنة قوله إن "مواصفات الجهاز الجديد المسجل برقم A1846 لايشبه مواصفات أي جهاز من أجهزة "آبل" المسجلة لدى اللجنة".



ويستهلك الجهاز "المجهول" طاقة من 100 إلى 700 ميلي أمبير ومن 5.5 إلى 13.2 فولت، مايشابه استهلاك "كمبيوتر تلفزيوني" صغير.



ويعتبر جهاز "آبل" المسجل حديثاً، ثاني جهاز تسجله الشركة لدى اللجنة المركزية الأمريكية للاتصالات بعد جهاز А1844.