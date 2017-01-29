لقيت طفلة سورية حتفها، يوم السبت، جراء العاصفة الثلجية "بيرلا" التي ضربت لبنان، خيث تسببت بسقوط شجرة ضخمة على المكان التي كانت تسكنه.

وذكرت وسائل اعلام، أن الرضيعة سلام عارف الفاعوري التي تبلغ 5 أشهر، قتلت بعد سقوط الشجرة على مستودع كانت تسكنه عائلتها التي هربت من سوريا.

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ويوجد في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون نحو ربع عدد السكان في البلاد.

ويتعرض كثير من السوريين لحوادث مختلفة بلبنان ما أدى الى مقتل بعضهم واصابة البعض الآخر, ولا سيما بعد ان ازدادت اعداد اللاجئين فيها ليصلوا الى اكثر من مليون سوري بحسب الأمم المتحدة, حيث يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية في ظل ظروف إنسانية غاية بالصعوبة.



