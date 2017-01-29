أعلن الجيش التركي، يوم الأحد، عن مقتل أحد جنوده في اشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قرب مدينة الباب شمال سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) بياناً للجيش التركي جاء فيه، أن جنديا تركيا قتل صباح يوم الأحد في أحدث اشتباكات مع "داعش" في بلدة الغوز غربي الباب.

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وكان جندي تركي قتل وأصيب 2 بجروح, مطلع الشهر الجاري، خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" قرب مدينة الباب بريف حلب.

وتحاصر المعارضة المسلحة المدعومة بقوات خاصة ودبابات وطائرات تركية بلدة الباب منذ كانون الأول 2016.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.