أعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، التابع للأمم المتحدة، يوم الأحد، عن مقتل حوالي 20 مدنيا جراء قصف مدفعي في مدينة دير الزور، الواقعة في شمال شرق سوريا.

وجاء في تقرير صادر عن المكتب الأممي بأن "مصادر طبية في المدينة المحاصرة (دير الزور) أفصحت عن مقتل 19 من السكان المدنيين، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 44 جريحاً، نتيجة لقصف مدفعي في الفترة الواقعة ما بين 15-23 كانون الثاني".

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كما أشار التقرير إلى أن ثمة معلومات غير مؤكدة من مصادر تقيم في الأحياء التي جرت فيها المصادمات بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تفيد بأنه عثر على 40 جثة لشبان تحت السن القانوني و" في حال التأكد من هذه المعلومات، فإنها ستكون بمثابة اثبات بأن تنظيم (داعش) يجند الأطفال في أعمال قتالية".

وكانت قذائف مصدرها مناطق سيطرة "داعش" في دير الزور، أودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في أحياء المدينة، في شهر كانون الثاني الحالي.

و حقق "داعش" في الأيام القليلة الماضية تقدما في مدينة دير الزور, حيث سيطر على نقاط عدة , كما احكم حصاره على مطار دير الزور وقطع طرق الإمداد المؤدية منه وإليه , عقب اشتباكات مع الجيش النظامي, وسط تخوف الأهالي من قيام التنظيم بارتكاب "مجازر واعدامات جماعية".

يشار إلى أن "داعش" يسيطر على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم.

ويشن طيران التحالف من جهة وطيران النظامي من جهة أخرى غارات جوية على مواقع لداعش في المناطق الخاضعة تحت سيطرته في دير الزور.

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