وصف مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، يوم الأحد، المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الإيجابية، حيب اتفقا خلالها على عمل مشترك لحل مشاكل العالم بما فيها سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس جهاز موظفي البيت الأبيض راينس بريباس قوله، "فيما يتعلق بهذه المكالمة، ما من شيء فيها إلا وكان إيجابيا".

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وأضاف بريباس أن "على الناس أن يستمدوا التشجيع، في نهاية المطاف، من أننا (أي الإدارة الجديدة) نبدأ ونحن على علاقة جيدة مع زعماء دوليين، ومنهم الرئيس بوتين".

ورفض المسؤول في البيت الأبيض بتاتا الإفصاح عن تفاصيل المحادثات بين بوتين وترامب، وقال بريباس "أقول لكم إنها كانت مكالمة إيجابية، مكالمة تحدث فيها الرئيسان بوتين وترامب عن عمل مشترك من أجل استئصال (داعش) والإرهاب، عن عمل مشترك من أجل حل المشاكل في العالم، بما فيها مشكلة سوريا".

كما ذكر المسؤول الأمريكي أنه كان اتصالا أوليا و"اتصال تهنئة أكثر من غيره"، في إشارة منه إلى أن المكالمة بين الرئيسين كانت هي الأولى منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 20 من الشهر الجاري.

واستغرقت المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين نحو 45 دقيقة ووصفها الكرملين في بيانه يوم السبت، بـ"البناءة والإيجابية".

وتعد تلك المكالمة الأولى من نوعها بين الرئيسين الروسي والأمريكي منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني الجاري.

وكان الكرملين أعلن يوم الجمعة، أن المكالمة الهاتفية المنتظرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستجرى يوم غد السبت، حيث ستتناول سبل التغلب على الإرهاب.

وسبق لبوتين أن أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، في تشرين الثاني من العام 2016، وهنأه بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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