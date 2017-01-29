توعدت نقابة الصاغة, يوم السبت, بفرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين ليرة سورية على الصائغ في حال تعامله مع أي قطعة ذهبية "دون ختم".

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن نقيب الصاغة غسان جزماتي قوله ان "أي بضاعة يتم ضبطها في الأسواق من دون ختم تصادر البضاعة ويتعرض صاحبها للمسؤولية ودفع غرامة تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية".

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وكانت العقوبات في عام 2015 بحق أصحاب المحلات الذين يتعاملون مع هذه النوعية من الذهب تتضمن غرامة قدرها مليون ليرة.

وسبق أن حذرت جمعية الصاغة من اقتناء قطع ومصوغات ذهبية لا تحمل دمغة الجمعية، كما حذرت مؤخرا من قيام البعض بتصنيع مصوغات من الذهب البرازيلي وتغليفها بمادة الذهب وبيعها على أنها مصوغات ذهبية نظامية، وألزمت بائعي الذهب بتدوين المشتريات وتفاصيلها على دفتر معتمد من قبل الجمعية لحمايتهم من التورط بشراء الذهب المسروق.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب في السنوات الأخيرة إلى انخفاض حركة البيع والشراء في سورية بنسبة 90%، كما ساهم في انخفاض عدد الورش العاملة في تصنيعه في سورية، حيث تراجع عددها من 600 إلى 70 ورشة فقط، بحسب جمعية الصاغة.