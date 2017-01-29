تصدت محاكم أمريكية عديدة للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة, حيث قضت بوقف ترحيل العالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالات أنباء عدة أن محاكم أمريكية عديدة أصدرت أحكاما قضائية تقضي بوقف تنفيذ القرار ووقف ترحيل أي أشخاص عالقين في المطارات الأمريكية.

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ومن بين المحاكم التي أصدرت قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، محكمة بوسطن الفيدرالية، ومحكمة ولاية فرجينيا الفيدرالية، ومحكمة "سياتل" الفيدرالية، ومحكمة بروكلين الفيدرالية بولاية نيويورك.

وكانت السلطات الأمريكية أوقفت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون كينيدي الدولي" في نيويورك، في أول تطبيق لقرار ترامب.

ورفع إثر ذلك، محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين، ووقف تنفيذ قرار ترامب.

وكانت قاضية اتحادية أمريكية أوقفت مؤقتا, مساء السبت, احتجاز وترحيل حاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة في حكم يناقض الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب.

ويسمح الحكم, الذي أصدرته القاضية, بالإقامة المؤقتة ومنع الحكومة الأمريكية (مؤقتا) من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية.

وفي سياق متصل, وافقت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على قرار محكمة اتحادية بمنع ترحيل مسافرين وصلوا إلى الولايات المتحدة على أساس تأشيرات سارية المفعول.

وكان ترامب قد أصدر قرارا بتعليق دخول مواطني 7 دول، وهي إيران، وسوريا، والعراق، واليمن، والصومال، والسودان، وليبيا، إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بتعليق استقبال اللاجئين من الدول ذات الغالبية الإسلامية حفيظة الكثيرين, ما حدا بالعديد من الدول الى التعبير عن رفضها رفضها لاسيما ايران, وهي إحدى الدول التي منع مواطنوها بموجب القرار من الدخول إلى الولايات المتحدة.