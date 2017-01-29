أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية, يوم الأحد, ان عشرات الطرق في عدة محافظات إما غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

واوضحت الادارة, في نشرتها, بحسب وكالة (سانا), أن كل الطرق الدولية والرئيسية بمحافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى رنكوس ،تلفيد،حوش عرب، الدريج،عين الصياب في منطقة التل غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وفي الزبداني جميع الطرق المؤدية الى المنطقة ونواحيها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة قطنا, جميع الطرق سالكة بصعوبة عدا طريق دربل ،عرنة وطريق خربة السودا، عين الشعرا،دربل وطريق دربل،بقعسم،قلعة جندل جميعها غير سالكة لتراكم الثلوج وطرق منطقة يبرود سالكة بصعوبة عدا طريقي يبرود عسال الوردالجبة ويبرود رأس المعرة غير سالك لتراكم الثلوج.

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وفي محافظة حمص, كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤءدية لناحية صدد وطريق مقلص ضهر القصير غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة القصير كل الطرق سالكة عدا طريق اكوم جرماش حاويك والطرق المؤءدية لناحية حسياء وطريق شين ضهر القصير سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية بمنطقة جبلة طريق الدالية أبو قبيس وطريق معرين، بطموش غير سالكة لتراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريقا بيت ياشوط المنيزلة وبيت ياشوط بشيلي وحمام القراحلة بسطوير خرايب سالم جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وفي منطقة الحفة طريقا الحجر ليفين والحجر صلنفة وطرق صلنفة الغاب وصلنفة محطة البث وصلنفة سلمى وطريق المزيرعة كرم المعصرة الجوبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال الغاب، صلنفة،القرداحة،القرير،البلاط،عنانيب وطريق مركبة،مقامات بني هاشم وطريق القرندح الغاب غير سالكة لتراكم الثلوج.

وفي محافظة طرطوس, كل الطرق سالكة عدا طريق عام القدموس ناحية الطواحين و الطرق المؤدية لناحية الطواحين وقراها غير سالكة بسبب تشكل الجليد و طريق عام العنازة بيت جاش مصيات/نحل الجرد غير سالكة لتراكم الثلوج أما الطرق السالكة بصعوبة لتشكل الجليد فهي طريق العنازة الغنصلية العليقة فاسان الدردارة التون الجرد الفروخية بصرمون وادي البركة الجديدة الشندخة خربة سنيدانة وطريقا مشتى الحلوبصيرة الجرد ومشتى الحلو البطار والطرق المؤدية لناحية سبه.

وعن محافظة حماة, كل الطرق سالكة وفي منطقة الغاب طريق جورين،صلنفة جوبة برغال،شطحة وعين الكروم ،القرندح غير سالكة لتراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء, كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية لمنطقة صلخد و نواحيها وناحية المشنف وقراها طريق نمرة شهبا وشهبا شقا والقرى التابعة لها وطريق مفعلة الطيبة وطريق المقوس ظهر الجبل وطريق الرحى الكفر وطريق الكفرصلخد غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة القنيطرة, كل الطرق سالكة عدا طريق خان أرنبة ،حضر غير سالك بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث .

وتتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح قريبة من معدلاتها, حيث يكون الجو صحوا بشكل عام, مع ظهور بعض السحب المتفرقة .