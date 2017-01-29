أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بتعليق استقبال اللاجئين من الدول ذات الغالبية الإسلامية حفيظة الكثيرين, ما حدا بالعديد من الدول الى التعبير عن رفضها رفضها لاسيما ايران, وهي إحدى الدول التي منع مواطنوها بموجب القرار من الدخول إلى الولايات المتحدة.

من جانبه, حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند, مساء السبت, نظيره الاميركي دونالد ترامب من "الانطواء على الذات، ودعاه الى "احترام" مبدأ استقبال اللاجئين, وذك خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس الاميركي بنظيره الفرنسي, وفقا لبيان للرئاسة الفرنسية.

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من جهته, أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان قرار ترامب منع دخول مواطني سبع دول اسلامية بينها ايران الى الولايات المتحدة "هدية كبيرة الى المتطرفين".

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ان قرار ترامب يعكس "حمق رؤية وسلوك" الادارة الأميركية.

وأضاف لاريحاني ان "هذا يدل على انهم خائفون من ظلهم وكذلك على طابعهم العنصري والعنيف الذي يختبىء وراء ظاهر مخادع كمدافعين عن الديموقراطية وحقوق الانسان".

ويقيم في الولايات المتحدة حوالى مليون ايراني ويتوجه اليها كل سنة عشرات الآلاف من الايرانيين خصوصا للقاء عائلاتهم.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية أعلنت, يوم السبت, ان طهران قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد قرار الرئيس الأميركي.

كما عبرت الخارجية السودانية السبت عن "الأسف" لادراج السودانيين في قرار الرئيس.

في حين اعتبر رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم أن أزمة اللاجئين لن تحل "عبر إقامة الجدران", في وقت اعربت ألمانيا عن "قلقها" من القرار.

فيما اعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ يان إسلبورن أن قرار الرئيس الأمريكي سيزيد "الكراهية حيال الغرب".

ويأتي تعليق كل من هولاند وظريف غداة توقيع ترامب مرسوما يمنع مواطني سبع دول إسلامية, وهي (العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن), من دخول الولايات المتحدة. مبررا هذا الاجراء بالرغبة في مكافحة "الارهابيين الاسلاميين المتطرفين".