تونس تفشل في تخطي بوركينا فاسو وتودع امم افريقيا 2017 من ربع النهائي اخبار الرياضة شارك

فشل المنتخب التونسي في تجاوز عقبة المنتخب البوركيني بخسارته السبت في ليبروفيل صفر-2 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الغابون.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل بهدف لصلاح سليمان في الدقيقة الثالثة في حين حقق منتخبنا التعادل بالدقيقة 35 عبر محمد حمدكو لينتهي الشوط الأول بالتعادل.



وتقدم المنتخب المصري في الشوط الثاني عبر أحمد الشيخ في الدقيقة 61 في حين كثف منتخبنا هجماته بعد الهدف ليتمكن في اللحظات الأخيرة من إعادة النتيجة إلى التعادل من خلال زكريا قدور لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخبنا بنتيجة 6-5.



وكان منتخبنا خسر بالدور نصف النهائي أمام نظيره القطري بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما بينما خسر المنتخب المصري أمام مستضيف البطولة المنتخب العماني في الدور ذاته بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 ليلجأ المنتخبان للوقت الإضافي الذي انتهى 2-2 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهلت منتخب سلطنة عمان للنهائي. سيريانيوز

2017-01-29 00:30:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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