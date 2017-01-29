تعرضت آمال لاتسيو رابع الترتيب بالمنافسة على اللقب لضربة جديدة بعد خسارته على أرضه السبت أمام كييفو صفر-1، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتجمّد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة وتراجع الى المركز الخامس، بعد فوز إنتر ميلان 3-0 على ضيفه بيسكارا، ورفع انتر رصيده الى 42 نقطة بالمركز الرابع.



وفي مباراة متواضعة المستوى، اهتزت شباك لاتسيو في الدقيقة الأخيرة عن طريق روبرتو إنغليزي بتسديدة من داخل المنطقة إثر هجمة مرتدة ملعوبة (90).



وهذه ثاني خسارة متتالية للاتسيو بعد سقوط فريق المدرب سيموني إينزاغي أمام يوفنتوس صفر-2 الأسبوع الماضي.



من جهته، ابتعد كييفو عن المنطقة الساخنة المهددة بالهبوط وأصبح في المركز العاشر بـ 28 نقطة.