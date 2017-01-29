تفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول اتصال هاتفي بينهما يوم السبت، على الحاجة إلى "تنسيق حقيقي" في العمل على مكافحة تنظيم "داعش".

وأوضح الكرملين في بيان له أن "الجانبين أعربا عن الحاجة إلى تنسيق حقيقي بين الإجراءات الروسية والأمريكية بهدف هزيمة "داعش" وجماعات إرهابية أخرى في سوريا".

وشددا الجانبان في أول اتصال بينهما منذ تنصيب ترامب رئيسًا على "أهمية استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على استقرارها".

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وكان الكرملين اعلن يوم الجمعة، أن المكالمة الهاتفية المنتظرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستجرى يوم غد السبت، حيث ستتناول سبل التغلب على الإرهاب.

يذكر أن ترامب اشار مؤخرا إلى أن التفاهم مع روسيا سيكون مفيدا لكلا البلدين ومن شأنه المساهمة في القضاء على الإرهاب، قائلا "إذا استطعنا التوافق مع روسيا فهذا شيء جيد. هذا جيد بالنسبة لروسيا وبالنسبة لنا. وسننطلق معا وسنهزم تنظيم "داعش" الإرهابي، لأنه يمثل مرضا حقيقيا".