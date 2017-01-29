واصل فريق آرسنال مسيرته الناجحة في بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي وتأهل إلى ثمن النهائي بعدما اكتسح منافسه ساوثمبتون بخمسة أهداف دون رد السبت ضمن الدور 32 من المسابقة.

ولم يجد آرسنال صعوبة في تخطي ساوثمبتون بخماسية نظيفة وكان نصيب لاعب ساوثمبتون السابق ثيو والكوت منها ثلاثية.



في المقابل، أراح مدرب آرسنال الفرنسي آرسين فينغر نجميه صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل والجناح التشيلي ألكسيس سانشيز (شارك في الدقائق العشرين الاخيرة).



وحسم آرسنال النتيجة في شوط المباراة الأول بتقدمه بثلاثة اهداف نظيفة سجلها العائد إلى الملاعب بعد فترة طويلة داني ويلبيك (15 و22) قبل أن يضيف والكوت الثالث (35).



ثم أضاف والكوت هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 69 واختتم اللاعب نفسه مهرجان الأهداف قبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بخمس دقائق.