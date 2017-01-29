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بايرن ميونخ يتخطى فيردر بريمن على ملعبه محققاً فوزه السابع تواليا بالدوري الالماني
اخبار الرياضة

حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة فوزه السابع على التوالي على حساب مضيفه فيردر بريمن المهدد بالهبوط 2-1، فاحتفظ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، السبت في المرحلة الثامنة عشرة.


ورفع بايرن رصيده إلى 45 نقطة من 18 مباراة، وبقي متقدماً بفارق 3 نقاط عن لايبزيغ مفاجأة الموسم الفائز بصعوبة على ضيفه هوفنهايم 2-1 ملحقاً به الخسارة الأولى هذا الموسم.
 

وهذا الفوز الخامس عشر على التوالي لبايرن على بريمن، علماً بأنه فاز ذهاباً بنتيجة ساحقة 6-صفر.

ونجح لايبزيغ بالبقاء قريباً من بايرن بعد فوزه الصعب على ضيفه هوفنهايم 2-1.

وعمق كولن السابع جراح دارمشتات الأخير عندما سحقه 6-1، وعزز اينغولشتات السادس عشر آماله بالابتعاد عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه هامبورغ وصيف القاع 3-1، مبتعداً عنه بفارق نقطتين.

وانزلق فولفسبورغ نحو مناطق القاع بخسارته أمام أوغسبورغ 1-2، بهدف ماريو غوميز (4) مقابل هدفي التركي خليل ألتينتوب (25) ودومينيك كوهر (70).


وسقط باير ليفركوزن الثامن على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 بعدما كان متقدماً بهدفين في الشوط الأول.

سيريانيوز
 
2017-01-29 00:42:37
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