حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة فوزه السابع على التوالي على حساب مضيفه فيردر بريمن المهدد بالهبوط 2-1، فاحتفظ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، السبت في المرحلة الثامنة عشرة.

ورفع بايرن رصيده إلى 45 نقطة من 18 مباراة، وبقي متقدماً بفارق 3 نقاط عن لايبزيغ مفاجأة الموسم الفائز بصعوبة على ضيفه هوفنهايم 2-1 ملحقاً به الخسارة الأولى هذا الموسم.



وهذا الفوز الخامس عشر على التوالي لبايرن على بريمن، علماً بأنه فاز ذهاباً بنتيجة ساحقة 6-صفر.



ونجح لايبزيغ بالبقاء قريباً من بايرن بعد فوزه الصعب على ضيفه هوفنهايم 2-1.



وعمق كولن السابع جراح دارمشتات الأخير عندما سحقه 6-1، وعزز اينغولشتات السادس عشر آماله بالابتعاد عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه هامبورغ وصيف القاع 3-1، مبتعداً عنه بفارق نقطتين.



وانزلق فولفسبورغ نحو مناطق القاع بخسارته أمام أوغسبورغ 1-2، بهدف ماريو غوميز (4) مقابل هدفي التركي خليل ألتينتوب (25) ودومينيك كوهر (70).



وسقط باير ليفركوزن الثامن على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 بعدما كان متقدماً بهدفين في الشوط الأول.