|
|
|
بايرن ميونخ يتخطى فيردر بريمن على ملعبه محققاً فوزه السابع تواليا بالدوري الالماني
|
اخبار الرياضة
|
حقق
بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة فوزه السابع على التوالي على
حساب مضيفه فيردر بريمن المهدد بالهبوط 2-1، فاحتفظ بصدارة الدوري الألماني لكرة
القدم، السبت في المرحلة الثامنة عشرة.
ورفع بايرن رصيده إلى 45 نقطة من 18 مباراة، وبقي
متقدماً بفارق 3 نقاط عن لايبزيغ مفاجأة الموسم الفائز بصعوبة على ضيفه هوفنهايم
2-1 ملحقاً به الخسارة الأولى هذا الموسم.
وهذا الفوز الخامس عشر على التوالي لبايرن على
بريمن، علماً بأنه فاز ذهاباً بنتيجة ساحقة 6-صفر.
ونجح لايبزيغ بالبقاء قريباً من بايرن بعد فوزه الصعب على ضيفه هوفنهايم 2-1.
وعمق كولن السابع جراح دارمشتات الأخير عندما سحقه 6-1، وعزز اينغولشتات السادس عشر
آماله بالابتعاد عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه هامبورغ وصيف القاع 3-1، مبتعداً
عنه بفارق نقطتين.
وانزلق فولفسبورغ نحو مناطق القاع بخسارته أمام أوغسبورغ 1-2، بهدف ماريو غوميز (4)
مقابل هدفي التركي خليل ألتينتوب (25) ودومينيك كوهر (70).
وسقط باير ليفركوزن الثامن على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 بعدما كان
متقدماً بهدفين في الشوط الأول.
سيريانيوز
|
|
2017-01-29 00:42:37
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: