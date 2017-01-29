عاد أتلتيكو مدريد الرابع بتعادل سلبي مخيب من أرض ألافيس الثاني عشر السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتابع نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي.

وفي ظل ابتعاده المستمر عن ثلاثي الصدارة ريال مدريد وإشبيلية وبرشلونة حامل اللقب، بات مركز أتلتيكو الرابع مهدداً، اذ يبتعد عنه ريال سوسييداد بفارق نقطة وهو يحل على ريال مدريد المتصدر الأحد. وكان أتلتيكو تعادل في المرحلة السابقة على أرض أتلتيك بلباو 2-2.



على ملعب "منديسوروسا" وأمام نحو 20 ألف متفرج، أنقذ حارس أتلتيكو ميغل أنخل مويا فريق العاصمة من أربع محاولات وصدت العارضة في الدقيقة 30 كرة فيكتور لانغوارديا.



وعجز الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو عن ادراك الشباك، لمنح فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني فوزاً يقربه من ثلاثي الصدارة.



وحقق فياريال سادس الترتيب فوزه الأول في أربع مباريات في الدوري وفي 6 مباريات رسمية عام 2017، على حساب ضيفه غرناطة 2-صفر، وشدد الخناق على أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.

ورفع فياريال رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد ونقطة عن سوسييداد.



وفاز ايبار التاسع على ديبورتيفو لاكورونيا السادس عشر 3-1. سجل للفائز ادريان غونزاليس (4) وسيرغي انريتش (16) والفرنسي فلوريان لوجون (72)، وللخاسر التركي ايرمي تشولاك (19).



ويلتقي الأحد ريال بيتيس مع برشلونة، اسبانيول مع اشبيلية، وأتلتيك بلباو مع سبورتينغ خيخون والاثنين لاس بالماس مع فالنسيا.