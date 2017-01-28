أعلنت عدة فصائل من المعارضة المسلحة يوم السبت، "حل كل الفصائل" وتشكيل كيان جديد باسم "هيئة تحرير الشام".

وذكرت وسائل اعلام، أن كل من جبهة فتح الشام (النصرة) وحركة نور الدين الزنكي وجماعة لواء الحق وجبهة أنصار الدين وجماعة جيش السنة، أعلنت في بيان لها، تشكيل "هيئة تحرير الشام" بقيادة أبو جابر هاشم الشيخ،

وأوضح البيان أن التشكيل اقيم "نظرا لما تمر به الثورة السورية.. من مؤامرات تعصف بها واحتراب داخلي يهدد وجودها وحرصا على جمع الكلمة ورص الصف".

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وكانت فصائل معارضة مسلحة من "الجيش الحر" تعرضت قبل أيام لهجوم من جانب تنظيم "جبهة فتح الشام"، إذ اتهمها التنظيم بالتآمر عليه خلال المشاركة في مفاوضات أستانا.

وأعلنت حركة "أحرار الشام", منذ أيام، عن اندماج 6 فصائل مسلحة معارضة اليها, لمواجهة جبهة "فتح الشام" (النصرة) سابقاً, والتي شنت مؤخرا هجوما على عدد من فصائل "الجيش الحر" في ادلب.

واستبعدت جبهة "فتح الشام", التي ينظر إليها على مستوى العالم باعتبارها "منظمة إرهابية", من جميع الجهود الدبلوماسية ,بما في ذلك هدنة توسطت فيها روسيا وتركي