أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أمر تنفيذي بمنع دخول الزوار من سوريا وست دول اسلامية أخرى باستثناء المسيحيين، قائلا إن الخطوات ستساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

وذكرت وكالة (رويترز) أن ترامب أصدر الأمر بمنع دخول الزوار من سوريا وست دول أخرى لمدة 90 يوما على الأقل، مبيناً أن إدارته بحاجة للوقت لتطوير عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزوار.

وقال ترامب تعليقا على قراره "أنا أضع معايير فحص جديدة لإبقاء الإرهابيين المتشددين الإسلاميين خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لا نريدهم هنا", مضيفا اننا "نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق."

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأوضح البيت الأبيض أن الدول الست الممنوع دخول الزوار منها هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ودخلت القرارات حيز التنفيذ على الفور مما أثار الارتباك والفوضى لمن كانوا في طريقهم للولايات المتحدة ويحملون جوازات سفر من الدول السبع.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن خمسة عراقيين ويمنيا منعوا يوم السبت من ركوب طائرة لمصر للطيران إلى نيويورك بعد قرار ترامب، اضافت المصادر إن الستة الذين كانت وجهتهم مطار جون كيندي في نيويورك منعوا من ركوب رحلة مصر للطيران 985 رغم أنهم يحملون تأشيرات هجرة سارية وسيعادون لبلادهم.

ويهدف الأمر التنفيذي إلى إعطاء الأولوية للاجئين الفارين من الاضطهاد الديني، وقال ترامب في مقابلة مع شبكة البث المسيحية إن القرار سيساعد المسيحيين السوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم.

وكان ترامب دعا مؤخرا إلى حظر دخول كل المسلمين للولايات المتحدة، منوها ان كثيرا من المسلمين "يكنون الكراهية للولايات المتحدة".. وقد انتقدت جميع الأطياف السياسية اقتراحات ترامب، ولكن الأخير ثبت على موقفه.