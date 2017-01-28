دعا وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي يوم السبت، إلى الاستفادة من تجربة استانا من أجل تفعيل عملية التسوية السورية، مؤكدين استعدا بلادهما لتنسيق الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين أعربا، خلال اتصال هاتفي بينهما، عن استعداد البلدين للاستمرار "في الاستفادة من تجربة أستانا وإمكانياتها من أجل تفعيل الخطوات العملية بشأن التسوية السورية، وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

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وذكر البيان أن الطرفين "قيما عاليا نتائج اللقاء الدولي حول سوريا الذي انعقد في أستانا يومي 23-24 كانون الثاني، بدعوة من كازاخستان وتلبية لطلب من إيران وروسيا وتركيا، والذي شارك فيه كذلك المبعوث الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا ومراقب عن الولايات المتحدة".

وبحسب الوزارة فإن "لافروف وظريف شددا خلال اتصالهما الهاتفي، الذي بادر إليه الطرف الإيراني، على أن اللقاء في أستانا كان منبرا فعالا لحوار مباشر بين الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة المسلحة بهدف تعزيز نظام وقف القتال وإعادة السلام والأمان لسوريا".

وانتهت يوم الثلاثاء لقاءات جمعت وفد النظام ووفداً عن المعارضة المسلحة في استانا، والتي انطلقت يوم الاثنين 23 كانون الثاني الجاري برعاية روسية تركية إيرانية.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية.