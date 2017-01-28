شدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف, يوم السبت, على ان مفاوضات السلام السورية التي عقدت في العاصمة استانا تمكنت من "دفع عملية التسوية السلمية للنزاع في سوريا إلى الأمام".

ونقلت وكالات انباء روسية عن بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين ان بوتين توجه "بالشكر خلال مكالمة هاتفية، لنظيره الكازاخستاني ، على مساهمة بلاده في تنظيم وإجراء المفاوضات السورية – السورية التي تمت مؤخرا في أستانا".

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وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع عقده بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي, حول نتائج مفاوضات أستانا والجهود المقبلة حول التسوية السياسية للأزمة السورية.

وكان الكرملين وصف, يوم الأربعاء, المفاوضات السورية التي عقدت في العاصمة استانا بانها كانت "ناجحة", حيث وفرت دعما لاستئناف محادثات جنيف, مبديا استعداد بلاده لإطلاق محادثات جديدة في أستانا "عند الحاجة".

وانتهت يوم الثلاثاء لقاءات جمعت وفد النظام ووفداً عن المعارضة المسلحة في استانا، والتي انطلقت يوم الاثنين 23 كانون الثاني الجاري برعاية روسية تركية إيرانية.

وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية.