بلغ الإسباني رافاييل نادال المصنف تاسعاً النهائي الكبير الأول له منذ 2014، بتغلبه على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و5-7 و7-6 (7-5) و6-7 (4-7) و6-4، في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

واحتاج نادال (30 عاماً) إلى أربع ساعات و56 دقيقة لكي يحسم المباراة ويجدّد خصومته مع غريمه السويسري روجيه فيدرر الذي سيتواجه معه في المباراة النهائية الأحد، وذلك للمرة الأولى في نهائي بطولة كبرى منذ 2011 عندما تغلب الإسباني على منافسه في طريقه لإحراز لقب رولان غاروس الفرنسية للمرة السادسة.

ويخوض نادال النهائي الكبير الأول له منذ 2014 حين توّج بطلاً لرولان غاروس للمرة التاسعة في مسيرته، رافعاً رصيده إلى 14 لقباً في الغراند سلام.

وتراجع بعدها مستوى ابن مايوركا بسبب الإصابات وفشل في الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي في مشاركاته الثماني التالية في البطولات الأربع الكبرى، كما غاب عن اثنتين (فلاشينغ ميدوز 2014 وويمبلدون 2016) بسبب الإصابة.

وسيكون نهائي الأحد ضد فيدرر، الـ21 لنادال في الغراند سلام والرابع له في أستراليا المفتوحة بعد 2009 حين فاز على فيدرر وتوج باللقب للمرة الأولى والأخيرة، و2012 و2014 حين خسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا على التوالي.

وسبق لنادال الذي سيخوض النهائي رقم 102 بمجمل مسيرته (أحرز 69 لقباً)، أن تغلّب على اللاعب السويسري 6 مرات من أصل 8 مواجهات بينهما في النهائي، أولها في رولان غاروس عام 2006 وآخرها في رولان غاروس عام 2011، في حين أنّ خسارتيه أمامه حصلتا في ويمبلدون عامي 2006 و2007.