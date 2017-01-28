ازاح ولفرهامبتون، المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي "شامبيونشيب"، نظيره ومستضيفه العملاق ليفربول بالفوز عليه 1-2 اليوم السبت في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

على ملعب "أنفيلد"، دخل الضيوف في صلب الموضوع مباشرة بتسجيلهم الهدف الافتتاحي للقاء عبر ريتشارد ستيرمان (1) قبل أن يعود النمساوي أندرياس فيمان لإضافة الهدف الثاني (41)، في حين اكتفى رجال المدرب يورغن كلوب بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه بواسطة البلجيكي ديفوك أوريجي (86).

وأصبح ليفربول ينافس على جبهة واحدة فقط محلياً ألا وهي الدوري الإنكليزي الممتاز، كما أنه بات بحاجة لإيجاد حل مستعجل لمشكل سقوطه على ملعبه الأنفيلد، حيث أنّ هزيمة اليوم هي الثالثة توالياً للريدز في ظرف أسبوع تقريباً بعد خسارته أمام ساوثهامبتون 0-1، وهو ما عجّل بخروجه من مسابقة كأس الرابطة، وقبلها أيضاً سقط على أرض الملعب عينه أمام سوانسي سيتي بنتيجة 2-3 ضمن منافاست المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.