توجت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة ثانية بلقبها الكبير الـ23، بفوزها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، على شقيقتها فينوس الثالثة عشرة 6-4 و6-4 السبت في ملبورن.

وحطمت سيرينا (35 عاماً) الرقم القياسي الذي كانت تتشاركه مع الألمانية شتيفي غراف بإحرازها لقب البطولة الأسترالية للمرة السابعة، رافعة رصيدها بالإجمال إلى 23 لقباً من أصل 29 مباراة نهائية في بطولات الغراند سلام الأربع.

وحرمت سيرينا شقيقتها فينوس، التي تكبرها بعام، من إحراز لقبها الكبير الاول منذ 2008 حين توجت بلقب ويمبلدون للمرة الخامسة، والذي رفعت به رصيدها في حينه في البطولات الكبرى إلى 7 ألقاب.



وستعود سيرينا بفضل هذا الانتصار التاريخي الـ17 لها على شقيقتها من أصل 28 مواجهة بينهما، إلى صدارة تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الذي انتزعته منها الألمانية آنجيليك كيربر، مستفيدة من تنازل الأخيرة عن لقب البطولة الأسترالية بخروجها من ثمن النهائي.



واحتاجت سيرينا إلى ساعة و21 دقيقة لتتخطى عقبة شقيقتها، منهية النسخة الحالية من البطولة الأسترالية دون خسارة أي مجموعة.



وكانت البداية متقاربة بين اللاعبتين، إذ كسرت سيرينا إرسال فينوس في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، إلا أن الأخيرة ردت مباشرة في الشوط التالي وأدركت التعادل 2-2.



وعادت سيرينا لتكسر إرسال شقيقتها في الشوط السابع، ثم فازت على إرسالها لتتقدم 5-3، قبل أن تحسم المجموعة 6-4 في 41 دقيقة.



وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية بعدما عجزت أي من اللاعبتين من كسر إرسال الأخرى، وصولاً إلى الشوط السابع الذي حققت فيه سيرينا، وبعد قتال شرس من شقيقتها، الفارق بالفوز به على إرسال الأخيرة لتتقدم 4-3 ثم 5-3 بعدما حسمت الشوط الثامن نظيفاً.



وحاولت فينوس تدارك الموقف في الشوط العاشر، فقاتلت بشراسة وتقدمت 30-15 بعد سلسلة تبادلات رائعة، إلا أنها ردت الكرة في الشباك ما سمح لشقيقتها بالعودة ومن ثم حسم الشوط، وبالتالي المجموعة التي أنهتها في 40 دقيقة.