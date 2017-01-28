قال الرئيس الإيراني حسن روحاني, يوم السبت, إن دعم بلاده لسوريا والعراق ساهم في منع قيام "حكومات إرهابية" في دمشق وبغداد.

ونقلت وكالة (تسنيم) عن روحاني قوله, في كلمة له خلال مؤتمر اللجنة الدولية للمشرفين السياحيين والذي عقد في طهران, إن "إيران تسخر جميع قدراتها وامكانياتها من اجل الدفاع عن شعوب المنطقة ولولا مساعدات إيران لشعبي العراق وسوريا وجيشاهما، لكان الإرهابيون يحكمون اليوم في دمشق وبغداد".

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وجاء ذلك بعد يومين على إعلان المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اللواء يحيى رحيم صفوي بأنه لولا الدعم الاستشاري من جانب إيران لسقطت دمشق وبغداد.

وتقدم إيران الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي للنظام، في حين تتهمها المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعم النظام عسكريا.