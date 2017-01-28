التعليم العالي تؤجل امتحانات السنة التحضيرية إلى موعد لاحق الاخبار المحلية شارك

قررت وزارة التعليم العالي تأجيل امتحانات السنة التحضيرية في جميع الجامعات الى موعد لاحق >

وأرجعت الوزارة, بحسب وسائل اعلام محلية, سبب التأجيل إلى "سوء الأحوال الجوية الطارئة". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان من المقرر أن تبدأ امتحانات السنة التحضيرية يوم السبت, قبل أن يصدر قرار بتأجيلها. سيريانيوز

2017-01-28 14:05:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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