كشفت المؤسسة العامة للدواجن أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".

واوضح مدير عام المؤسسة سراج خضر, في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية, ان "صوابية القرارات الحكومية ساهمت إلى حدّ كبير جداً في عودة قطاع التربية والإنتاج تدريجياً إلى موقعه المميز على خارطة الإنتاج العربي، وتأمين المواد العلفية ومادتَي صوص الفروج والبياض في السوق الداخلي، إضافةً للمحافظة على القطع الأجنبي الذي كان يتم رصده لاستيراد هذه المواد".‏‏

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وأشار خضر إلى أن أبرز هذه القرارات كان "إعفاء مؤسستَي “الدواجن" و”المباقر” من ضريبة الدخل وقبلها قرار منح 15%، من مستوردات الأعلاف لمؤسستي الدواجن والأعلاف بسعر التكلفة".‏

وبيّن الخضر أن "المؤسسة فور صدور موافقة رئيس الحكومة على إعادة تأهيل وتطوير وتحديث منشأة دواجن حماة عملت على التعاقد مع إحدى شركات القطاع العام حيث بلغت قيمة العقد 122 مليون ليرة،"

وكانت أسعار الفروج شهدت استقرارا في الفترة الأخيرة, حيث بلغ سعر كيلو الفروج الني, منتصف الشهر الحالي, 1150 ليرة وسعر كيلو الدبوس 1250 ليرة، ووصل سعر كيلو الشرحات إلى 1900 ليرة , أما الفروج المشوي فاختلف سعره من محل لآخر حيث تراوح بين 2800 إلى 3300 ليرة.

ويشار الى أن السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية شهدت في الفترات الأخيرة, ارتفاعات كبيرة متأثرة بارتفاع سعر الصرف.‏