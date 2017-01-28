لا تزال فعالية المنخفض الجوي مستمرة, على أن تبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي غدا, فيما شهدت عدة محافظات هطول أمطار, بالتزامن مع عودة تساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر.

وبينت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها , بحسب وكالة (سانا), ان "الهطل يكون ثلجيا فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 700 متر, محذرة من حدوث جليد على المرتفعات الجبلية وتشكل صقيع في اغلب المناطق الداخلية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ونشرت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتساقط ثلوج في عدة مناطق منها قاسيون ومشروع دمر والقلمون ويعفور بريف دمشق.

وأشارت مديرية الأرصاد الى ان الحرارة توالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية , فيما يكون الجو شديد البرودة ليلا, الا ان فعالية المنخفض تضعف تدريجيا غدا .

وتزامن تساقط الثلوج مع هطول امطار في عدة محافظات, حيث سجلت بدمشق وريفهافي الحرمون 28 مم وسرغايا 36 مم والزبداني 15 مم ومضايا 14 مم وميسلون 25 مم وجديدة الشيباني 16 مم وعسال الورد 26 مم وقطنا 5,8 مم والتل 20,5 مم ودمشق المزة 2,3 مم ودوما 4,5 مم وقاسيون 3,2 مم ومساكن برزة 3 مم وساحة الحجاز 6 مم ودوار المطار 2,5 مم والكسوة 3,5 مم ويبرود 8 مم والقطيفة 4,2 مم والمشرفة 2,6 مم ومطار دمشق الدولي 3,9 مم والجراجير 12,5 والنبك 3,5 مم.

وفي محافظة السويداء, سجلت في عين العرب 25 مم ومدينة السويداء 28 مم وشهبا 21,5 مم وصلخد 30,5 مم والصورة الصغيرة 8,5 مم.

وفي محافظة درعا, بلغت كمية الأمطار في تل شهاب 16 مم والشيخ مسكين 33 مم وإزرع 29 مم ومدينة درعا 30 مم والصنمين 19 مم والمسيفرة 15 مم وبصرى 22مم, وفي محافظة القنيطرة, بلغت كمية الأمطار في حضر 63 مم ومدينة القنيطرة 38 مم.

وفي محافظة حمص, سجلت في الناصرة 25 مم ومرمريتا 26 مم وشين 34 مم وقلعة الحصن 45 مم والعريضة 53 مم وتلكلخ 50,5 مم ومدينة حمص 26,2 مم والمخرم 15 مم والقصير 13,6 مم.

وفي محافظة حماة, سجلت كمية الأمطار الهاطلة بالرصافة 30 مم ووادي العيون 48 مم ومصياف 45 مم وعين حلاقيم 61 مم وربعو 21,6 مم والحميري 9 مم ومحردة 5,5 مم ومدينة حماة 10 مم والسلمية 9 مم والصبورة والسعن 11 مم وبمنطقة الغاب وشطحة 12 مم وعين الكروم 10 مم والكريم 4 مم وأفاميا 5 مم والسقيلبية 6 مم.

وفي محافظة طرطوس, وصلت كمية الأمطار بالقدموس إلى 28 مم والشيخ بدر 19 مم ومشتى الحلو 21 مم ودريكيش 15 مم وصافيتا 11,5 مم وحمام واصل 26 مم والصفصافة 42 مم ومدينة طرطوس 8,7 مم وبانياس 14 مم وفي محافظة اللاذقية في صلنفة 8 مم والمزيرعة 14 مم والقرداحة 8 مم والحفة 5 مم والقطيلبية ووادي قنديل 9مم ومطار الباسل 14 مم وبوقا 10,7 مم والبهلولية 6 مم ومدينة اللاذقية 7,3 مم.

وفي محافظة حلب, سجلت كمية الأمطار الهاطلة في عفرين 21 مم واعزاز 16 مم ومدينة حلب 15 مم والسفيرة 9 مم.

وفي محافظة الحسكة, بلغت كمية الأمطار بالمالكية 30 مم والزهيرية 29 مم وهيمو 35 وعامودا 44 مم والدرباسية 48 مم والقحطانية 11 مم واليعربية 25 مم والقامشلي 30 مم والجوادية 20 مم وأبو قصايب 25 مم وتل حميس 20 مم وتل براك وتل علو 22 مم ومدينة الحسكة 24 مم والمناجير 17 مم ومبروكة 19 مم والهول وتل تمر 31 مم وأم مدفع وتل بيدر والشدادة والعريشة 17 مم وأبو راسين 22 مم ومركدة 14,5 مم.

ويكون الج غدا الاحد غائما جزئيا بشكل عامو حيث يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة, مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية .