بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي نتائج أستانا والتسوية السياسية للأزمة السورية الاخبار السياسية شارك



بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الجمعة, مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي نتائج مفاوضات أستانا والجهود المقبلة حول التسوية السياسية للأزمة السورية.







ونقلت وكالات أنباء عن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قوله إنه "تم خلال الاجتماع بحث نتائج مفاوضات أستانا، وكذلك الجهود المقبلة حول التسوية السياسية في سوريا".



وأشار بيسكوف إلى أهمية توافق جميع الأطراف التي شاركت في مفاوضات أستانا على أن الأزمة السورية لا يمكن حلها عسكريا.



وانتهت, يوم الثلاثاء, محادثات سورية في استانا برعاية روسية تركية إيرانية، استمرت ليومين، وتم في نهايتها الاتفاق على مراقبة ثلاثية لاتفاق الهدنة في سوريا.



وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف ورفض الحل العسكري للازمة السورية.





سيريانيوز





2017-01-28 00:35:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق