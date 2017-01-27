أعلنت روسيا, يوم الجمعة, أنها سلمت المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا مشروع الدستور السوري الجديد الذي أعدته بمشارك خبراء عرب، ووزعته بين أعضاء وفد المعارضة في اجتماع أستانا.











ونقلت وكالات أنباء عن مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين قوله, "لقد سلمنا اليوم مشروع الدستور، الذي تم إعداده من قبل موسكو، إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا".



وفي وقت سابق من اليوم أعلن ممثلون عن المعارضة السورية خلال لقائهم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو, عن نيتهم تشكيل فرق معنية لإطلاق العمل على صياغة دستور سوري جديد وذلك عقب اطلاعهم على مشروع الدستور الذي أعده خبراء روس وعرب.



وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافت، خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، المفاوضات غير المباشرة بين وفد الحكومة السورية، الذي ترأسه بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، ووفد مشترك للفصائل السورية المسلحة، الذي ترأسه محمد علوش، زعيم تنظيم "جيش الإسلام" أحد أكبر القوى المناهضة للحكومة السورية.



وسلم الوفد الروسي لممثلي المعارضة خلال الاجتماع مشروعا للدستور السوري الجديد أعدته روسيا ويقترح توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير على حساب صلاحيات الرئيس السوري، ويمنع تدخل القوات المسلحة في المجال السياسي ويؤكد على سمو القانون الدولي في النظام القانوني لسوريا. لكنه قوبل بالرفض من قبل الفصائل السورية المسلحة لأنها تعتبر أن الهدف ذا الأولوية هو ضمان وقف إطلاق النار.





سيريانيوز



