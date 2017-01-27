قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي, يوم الجمعة, يمنع مؤقتا دخول اللاجئين من بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة.











واضاف المسؤول بحسب الوكالة إن ترامب سيوقع أيضا خلال زيارة لوزارة الدفاع (البنتاجون) أوامر تنفيذية بشأن جاهزية الجيش والأمن الوطني.



وكان من المنتظر أن يوقع ترامب, ابتداءً من يوم الأربعاء, الأوامر التنفيذية الجديدة التي تشمل حظرا مؤقتا على ولوج معظم اللاجئين أراضي الولايات المتحدة الامريكية، ووقف إصدار تأشيرات لمواطني سبع دول بالشرق الأوسط وأفريقيا، تنفيذًا لوعوده الانتخابية المتعلقة بقضيتي الهجرة والأمن القومي.



ويشار الى ان الحظر سيطال اللاجئين أيا كانت جنسياتهم، باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد، ومواطني ست دول عربية، هي سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، إضافة إلى ايران.



وكان ترامب أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرها يوم الثلاثاء إلى الوفاء بوعد الحفاظ على أمن الامريكيين من خلال منع المسلمين من زيارة بلاده وإقامة جدار على طول الحدود مع المكسيك للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين. وقال في تغريدته "نعتزم أن يكون غدا يوما عظيما للأمن القومي. سنبني الجدار ضمن أشياء أخرى عديدة".



ويبرر ترامب سياسته هذه بضرورة الحد من مخاوف التعرض لهجمات إرهابية قد يقوم بها لاجئون قادمون من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.



وبموجب هذه القرارات ستتمكن واشنطن من تقليص عدد اللاجئين الذين يسعون الى الإقامة على أراضيها على الاقل في الوقت الراهن.



سيريانيوز



